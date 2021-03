Opec+ holder tilbake produksjon: – Mye mer aggressivt enn tidligere ventet

Onsdag formiddag ligger oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) opp 0,3 prosent til 67,50 dollar pr. fat.

Oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skriver i sin oljekommentar at oljekartellet OPEC med samarbeidslandene (til sammen OPEC+) har holdt tilbake produksjonen mer enn ventet.

– OPEC+ holder tilbake produksjonen mye mer aggressivt enn ventet, skriver analytikeren i rapporten.

– Dette fører til at oljelagrene faller tilbake til normale verdier (2015- 19-gjennomsnittet) i et hurtig tempo.

Øker estimater

Han skriver videre at lagrene ligger an til å nå de normale verdiene allerede i mai i år, i stedet for i slutten av 2022, og at oljeprisen stiger som følge.

– Vi har økt estimatene våre for de forekommende kvartalene med 10 dollar, til 67,5 og 75 dollar pr. fat for henholdsvis andre og tredje kvartal, skriver Schieldrop.

Han trekker frem at etterspørselen fremdeles er sterkt dempet til rundt 5-6 millioner fat pr. dag under 2019-nivået, ettersom den globale luftfartsflåten som normalt bruker omtrent 8 millioner fat fortsatt i stor grad blir stående på bakken på grunn av Covid-19.

– Etterspørselen er imidlertid satt til å komme tilbake i et akselererende tempo senere i år etter hvert som vaksiner rulles ut.