Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy onsdag viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 13,8 millioner fat til 498,4 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,8 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 11,9 millioner fat mens destillatlagrene falt med 5,5 millioner fat. Det var ventet at begge lagrene skulle falle med 3,5 millioner fat.

«Dette kan være litt motvind for prisene fordi produksjonen kommer raskere opp enn folk trodde», sier senioranalytiker Phil Flynn ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 67,94 dollar pr. fat, opp 1,0 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 64,48 dollar, opp 0,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 67,82 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

I en oljekommentar onsdag skriver oljeanalytiker Bjarne Schieldrop at SEB har oppjustert estimatene på oljeprisen.

– Vi har økt estimatene våre for de forekommende kvartalene med 10 dollar, til 67,5 og 75 dollar pr. fat for henholdsvis andre og tredje kvartal, skriver Schieldrop i en kommentar.