Et fat brentolje koster i skrivende stund 68,40 dollar pr. fat, opp 0,3 prosent, mens et fat WTI-olje koster 64,90 dollar, opp 0,3 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 67,86 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Det er altså oppgang i oljeprisene torsdag morgen, etter at oljelagrene i USA steg med 13,8 millioner fat i forrige uke til 498,4 millioner fat, ifølge Energy Information Administration (EIA) i USA.

Dette er seks prosent over gjennomsnittet siste fem år, den største differansen siden midten av januar, ifølge Platts.

Imidlertid falt bensinlagrene med 11,9 millioner fat, mens destillatlageret falt med 5,5 millioner fat, den impliserte sterkeste etterspørselen siden november i fjor, ifølge TDN Direkt.

«Minste motstands vei for oljeprisen er fortsatt opp, gitt de kraftige signalene fra en gjenåpning av økonomien i USA», sa AXI-strateg Stephen Innes til Reuters.

Sentimentet er også løftet etter Representantens Hus godkjente den økonomiske støttepakken på 1,9 billioner dollar, som er ventet å øke oljeetterspørselen. Ifølge sjeføkonom Laurence Boone i OECD vil støttepakken øke global BNP med 1 prosent.