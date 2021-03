Gårsdagens tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste at kommersielle oljelagre steg 13,8 millioner fat til 498,4 millioner fat i forrige uke.

Sterk etterspørsel sørget derimot for å senke bensinlagrene med 11,9 millioner fat, og inklusive øvrige produktlagre steg oljelagrene samlet bare 1,3 millioner fat.

«Hvis nedetiden på raffineriene vedvarer, er det en risiko for at vi går inn i kjøresesongen med sesongmessig lave bensinlagre – noe som vil presse energipriser ytterligere opp etterhvert som lockdown oppheves», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering torsdag.

Mange skjær i sjøen

Men de siste markedsbevegelsene antyder ifølge Innes at det fortsatt er mange skjær i sjøen for oljeprisen fremover.

«Investorenes største bekymring er rebalanseringen av markedet, og prisutsiktene for de neste månedene er fortsatt knyttet til et samkjørt OPEC+. Det er fullt mulig at global etterspørsel kan være 5-6 millioner fat pr. dag høyere i andre halvår enn i første kvartal, men dette må sees i sammenheng med at OPEC+ ifølge avtalen holder tilbake produksjon på rundt 8 millioner fat pr. dag. Og når visestatsminister Alexander Novak ifølge Reuters sier at Russland vil øke sin produksjon fra april, kan nåværende avtale begynne å se litt tvilsom ut», fortsetter strategen.

Den ultimate festbrems?

Ifølge Innes antyder dette reell risiko for at OPEC+-avtalen svekkes de kommende månedene.

«OPEC+ ser ut til å ville tilføre markedet mer olje. Flere medlemsland har en historikk med dårlig etterlevelse og for å presse på for høyere produksjon tidligere enn land som Saudi-Arabia – med Russland i førersetet. Når traderne flokker seg rundt OPEC+-møtet i april, vil denne debatten bli mer høylytt og potensielt mer krakilsk, og den kan vise seg å bli den ultimate bremsen for oljeprisrallyet i ukene fremover», skriver Axi-strategen videre.

Frontkontrakten for Brent-olje stiger 1,6 prosent til 69 dollar fatet torsdag formiddag, mens WTI-oljen er opp 1,7 prosent til 65,56 dollar fatet.