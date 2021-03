Oljeprisen på et fat brent-olje faller om lag 0,1 prosent til 69,52 dollar pr. fat fredag, og vaker like oppunder 70-grensen.

«Oljeprodusenter nyter nå 70 dollar pr. fat-olje med enda høyere priser i vente,» skriver oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB i sin oljekommentar fredag.

Han advarer imidlertid mot at prisene ikke vil holde seg oppe for alltid, og at de i aller beste fall vil vare til begynnelsen av 2022.

«Skiferolje vil sannsynligvis ødelegge festen nok en gang», skriver Schieldrop, og viser til at OPEC nå håper på at USA vil samarbeide.

«De strekker ut en hånd og sier: "Vi kan bli din skiferoljevenn og gjøre deg rik, hvis du spiller vårt spill". Det kan virke hvis USAs skiferoljesektor er ordentlig samlet, men vi er ikke helt sikre på at det er slik.»

Shieldrop viser til at forskning har vist at hvis det er mindre enn seks større aktører i en forrentningsbransje, så vil en form for samarbeid eller felles mål gro naturlig frem. Da kan vi se en annen utvikling enn det USAs energidepartement venter, og ifølge analytikeren er det akkurat det OPEC håper på.

«Ser vi på de lengre WTI-kontraktene ser vi derimot at det er lite overbevisning om dette i markedet. De langsiktige kontraktene ligger på om lag 50 dollar fatet, som i realiteten er nærmere 40 dollar.