Oljerallyet vi har vært vitne til siden nyttår mangler sidestykke. Siden nyttårsrakettene ble skutt opp har prisen for et fat brentolje klatret 34 prosent, og siste 12 måneder har prisen doblet seg.

Nå mener en analytiker at vi skal tilbake til 2014-nivåer: opp til 100 dollar.

– Det er en klar oppside i oljeprisen. Jeg ser prisen over 100 dollar i løpet av de neste 6 til 12 månedene, sier Craig Johnson i meglerhuset Piper Sandler.

Han peker på at det tydelig har blitt formet en dobbel bunn og at et høyere minstenivå har blitt grunnfestet. Johnson kommer også med en konkret aksjeanbefaling.

– Ikke glem de små og mellomstore aksjene. De er også med på oppturen, sier Johnson.

Han peker spesielt på amerikanske Cimarex Energy, og ser 40 prosents oppside i oljeselskapet. Aksjen har klatret 73 prosent siden nyttår.

OPEC vil høyst sannsynlig holde produksjonen stabil frem til sommeren, og Nancy Tengler i Laffer Tengler Investments ser også et hopp i oljeprisen.

– Vi ser ikke produksjonsøkning før oktober, hvilket betyr at oljeprisen kan kjøre ganske upåvirket herfra. Våre forventninger er rundt 80 dollar fatet til sommeren, sier Tengler til CNBC.

– Jeg er bullish for de fleste oljeaksjer.

JPMorgan navngir Chevron og Exxon Mobil som de beste aksjene blant oljegigantene fredag.