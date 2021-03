Kinesiske importtall og en avtakende trend i antall coronadødsfall i USA bidrar til ytterligere løft i oljeprisene mandag. Brent-oljen vaker nå rundt 70 dollar fatet.

«Men den virkelige thrilleren denne våren blir å se hvordan amerikanske skiferoljeaktører vil opptre fremover. (...) Går de for profitten eller går de for volumene nok en gang? OPEC prøver å lære/fortelle dem at de må være forsiktige med volumene om de vil bli rike i oljemarkedet», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering mandag.

«Hvis amerikanerne virkelig mener det de sier i disse dager, at de faktisk vil gå for volumer og har lært leksen om volumer, vil det være et utrolig «bullish» sjokk for oljemarkedet», fortsetter han.

Markedet tror ikke på amerikanerne

Analysesjefen anbefaler å følge riggtellingene fra USA tett fremover. Oppsvinget i antall rigger startet sent i september 2020, og var i de påfølgende 21 ukene nesten identisk likt oppsvinget i de 21 ukene som fulgte i kjølvannet av oljeprisbunnen i januar 2016.

De siste fire ukene har trenden vært flat, men dette kan ifølge Schieldrop henge sammen med sprengkulden som sveipet over Texas i februar og derfor ikke trenge å bety noe i det hele tatt.

«Så langt kjøper markedet overhodet ikke budskapet fra amerikanerne om de vil begrense seg på investeringer og derfor volumer. Dette er også grunnen til hvorfor det vil være slikt et «bullish» sjokk for markedet hvis det viste seg å være sant. Amerikanerne må gjøre som de sier før markedet tror dem», skriver analysesjefen.

– 1-2-3 rigger er definitivt «bullish»

Etterhvert som Texas returnerer til normale tilstander, er ifølge Schieldrop den mest trolige utviklingen at antallet rigger stiger fra dagens 309 til rundt 450 rigger.

«Dette punktet er egentlig nøkkelen, ettersom vi på dette nivået beregner amerikansk skiferoljeproduksjon til å være i en stabil, sidelengs modus. Hvis antall nye rigger suser forbi dette punktet, kan du bare glemme det: Ingenting er nytt», skriver SEBs analysesjef videre.

«Det som vil sette ytterligere fyr på oljeprisen i de nærmeste månedene, er hvis amerikansk riggtelling bremser betydelig ned til bare 1-2-3 rigger i uken og ikke 6-7. Dette vil da være et tegn på begrensning og definitivt en «bullish» drivkraft for markedet», fortsetter han.

– Da risikerer de å drepe oljeprisen selv

EOG Resources varslet for litt under en måned siden 12 prosent årlig produksjonsvekst og to milliarder dollar i årlig fri kontantstrøm med priser på 50 dollar fatet.

«Problemet hvis de gjennomfører planen og andre skiferaktører gjør det samme, er risikoen at de ikke får de 50 dollarene de legger inn i regnestykket – fordi de selv vil drepe prisen. De må ikke lenger se på seg selv som en pristaker, men heller som en prissetter eller i det minste en prisinfluenser i det globale oljemarkedet», analyserer Schieldrop.

Frontkontrakten for Brent-olje har vært oppe på 70-tallet i dagens handel, men står nå i 69,73 dollar fatet etter en oppgang på 0,7 prosent. WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 66,14 dollar fatet.