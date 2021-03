Oljeprisen faller mandag som følge av bekymringer for økte skatter på investeringer i infrastruktur. Dette til tross for sterke tall for kinesisk produksjon.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 68,64 dollar fatet, ned 0,84 prosent. WTI-oljen faller 0,73 prosent, og handles til 65,13 dollar pr. fat.

Oljeprisen lå i grønt tidligere på dagen etter at tall viste at Kina sin industriproduksjon økte i januar til februar og slo forventningene. Samtidig viste data for raffineriene en økning på 15 prosent i den samme perioden, sammenlignet med tall fra 2020.

«Kinas tungindustri har vist robust vekst ettersom produksjonen av sement, stål, kull og aluminium registrerte tosifret vekst sammenlignet med nivået før pandemien i 2019», uttalte Seng Yick Tee, en analytiker i det kinesiske konsulentfirmaet SIA Energy, ifølge Reuters.

Myndighetene i USA vurderer en skatteøkning for bedrifter og på drivstoff, for å betale for en stor plan for infrastrukturen.

«Majoriteten av utbetalingen ser ut til å komme fra en skatteøkning, hvilket er negativt for oljeetterspørselen», hevdet Bob Yawger, direktør i Mizuho til Reuters.