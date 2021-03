Iran/Kina-stunt gir OPEC nytt hodebry

Oljeprisene korrigerer ned tirsdag, og blant faktorene som tynger er et Bloomberg-oppslag om at Kina nå kjøper nærmere én million fat pr. dag av sanksjonert Iran-olje.

Ifølge analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, er det de såkalte «teapot refineries» – de mindre ikke-statlige raffineriene – som tar seg av det meste av denne oljen.

«Den kraftige rabatten Kina får i forhold til andre referansepriser er belønningen for at landet tar risikoen ved å bli straffet for brudd på de stadig intakte amerikanske sanksjonene mot Iran», skriver han i en oppdatering tirsdag.

Biden-diplomati?

President Joe Biden har så langt ikke uttalt seg så mye om sanksjonsbrudd, men det er kjent at han vil gjeninnføre atomavtalen med Iran.

«Men vi vet også at Biden vil gjøre dette ordentlig: forhandlinger, ny avtale, løfte sanksjonene. Biden er heller ikke så høyrøstet som den forrige presidenten. Han kan derfor aktivt adressere Iran/Kina-problemet gjennom diplomatiske kanaler, selv om vi ikke ser mye om det på avisenes forsider», fortsetter SEB-analytikeren.

Han påpeker videre at den plutselige eksportøkningen fra Iran til Kina naturlig presser ut import til Kina fra andre destinasjoner som Nordsjøen, Vest-Afrika og Mexicogolfen.

Coronahistorier

Global sjefstrateg Stephen Innes i Axi gjør det klart at Kina/Iran-transaksjonen kompliserer OPEC+-samarbeidets innsats for å holde tilbudet i oljemarkedet nede.

«Oljen er også under press fra overskrifter om at antallet coronasmittetilfeller steg på global basis i forrige uke, i tillegg til bekymringer for bivirkninger vedrørende en av hovedvaksinene. Men ingen av disse historiene ser ut til å utgjøre betydelig risiko for de gjeldende prognosene for gjeninnhenting», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i Axi i sin oppdatering tirsdag.

«Etter oppgangen i oljeprisen hittil i år, med Brent fortsatt over 68 dollar fatet etter en mindre korreksjon, er det ikke overraskende å se gevinstsikring som respons på selv marginalt negative overskrifter», legger han til.

Oljeprisene har korrigert ytterligere ned siden Innes skrev sin analyse, og Brent-oljen står nå i 67,75 dollar fatet etter å ha falt 1,6 prosent i dagens handel. WTI-oljen er ned med 1,6 prosent til 64,37 dollar fatet.