Oljeprisen faller tirsdag etter stadig større bekymringer for at bivirkninger ved AstraZeneca-vaksinen kan føre til betydelige forsinkelser vaksineprogrammer.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 68,29 dollar fatet, ned 0,86 prosent. WTI-oljen handles til 64,70 dollar pr. fat, ned 1,06 prosent.

Nylig oppsto det bekymringer for at det var knyttet alvorlige bivirkninger til AstraZeneca-vaksinen. Dette har gjort at flere land, deriblant Tyskland, Frankrike og Italia, har satt vaksineringen på vent.

Verdens helseorganisasjon hevdet imidlertid at det ikke er etablert en entydig sammenheng mellom tilfellene og vaksineringen. En oppbremsing i vaksinasjonsprogrammer kan hindre økonomisk bedring og drivstoffetterspørsel.

«For at oljeetterspørselen skal komme fullt tilbake, er det nødvendig med en suksessfull og rask vaksinering av den globale befolkningen», hevdet Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy, til Reuters.

Oljeprisen har bedret seg kraftig siden i fjor vår, ved starten av pandemien, men det gjenstår å se om en tregere vaksinasjonsprosess kan bidra til å trykke prisene nedover igjen.