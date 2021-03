Oljeanalytiker peker på én faktor for at etterspørselen skal hente seg inn igjen

Oljeprisen beveger seg sidelengs onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,07 prosent til 68,53 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,12 prosent til 65,02 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 68,04 ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

I forrige uke falt råoljelagrene med en million fat og bensinlagrene falt 0,9 millioner fat, etter forrige ukes kraftige oppgang. Siden USA har justert til sommertid vil de offisielle lagertallene fra USA komme klokken 15.30 og IEAs månedsrapport publiseres klokken 10.00.

ANZ-analytikere peker på at oljeprisen de siste dagene har blitt tynget på grunn av situasjonen i Europa fordi en rekke land har stanset bruken av Oxford-AstraZeneca-vaksinen på midlertidig basis, ifølge Platts.

«For at oljeetterspørselen skal hente seg helt inn må en vellykket og rask vaksinering av den globale befolkningen finne sted», sier Bjørnar Tonhaugen, leder for olje i Rystad Energy, til Reuters, ifølge TDN Direkt.

Tilbudspress og Iran

I tillegg til en usikker situasjon i Europa tynget et Bloomberg-oppslag om at Kina kjøper nærmere én million fat pr. dag av sanksjonert Iran-olje oljeprisen tirsdag.

«Ryktet er at Kina kjøper nærmere en million fat pr. dag av sanksjonert iransk råolje til nedsatte priser, noe som kompliserer innsatsen til Opec+ om å holde tilbudet stramt», skriver Stephen Innes i Axi, ifølge Platts.

«Den kraftige rabatten Kina får i forhold til andre referansepriser er belønningen for at landet tar risikoen ved å bli straffet for brudd på de stadig intakte amerikanske sanksjonene mot Iran», ifølge analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.