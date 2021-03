Oppjusterer oljetallene: – Ingen supersyklus

Oljeprisens kraftige oppgang til nær 70 dollar fatet har ført til snakk om en ny supersyklus og kommende tilbudsknapphet, men Det internasjonale energibyrået (IEA) data og analyse antyder noe annet, ifølge TDN Direkt.

Byrået fremholder at oljelagrene fortsatt ser rikelige ut sammenlignet med historiske nivåer, tross en stadig nedgang fra det massivet overhenget som samlet seg opp i andre kvartal 2020.

I slutten av januar var industrilagrene i OECD-landene på 3.023 millioner fat, som fortsatt var 110 millioner fat høyere enn for ett år siden, ved starten av pandemien.

Videre påpeker IEA at på toppen av lagerbufferen har det bygget seg opp betydelig reserveproduksjonskapasitet som resultat av produksjonsbegrensningene til OPEC+.

OPECs reservekapasitet er på 7,7 millioner fat, mens landene som ikke er med i OPEC, men som er med i avtalen holder ytterligere 1,6 millioner fat som kan forsyne markedet raskt.

IEA venter at oljeetterspørselen vil komme tilbake til 2019-nivå innen 2023.

«Utsiktene til sterkere etterspørsel og fortsatt produksjonsbegrensning OPEC+ peker mot en skarp nedgang i lagrene i løpet av andre halvår i år. Inntil videre er det imidlertid mer enn nok olje i tanker og under bakken for å holde de globale oljemarkedene tilstrekkelig forsynt», konkluderer IEA.

Oppjusterer etterspørselsestimatet

IEA ser nå en global oljeetterspørsel på 96,49 millioner fat pr. dag i 2021 – oppjustert med 50.000 fat pr. dag fra forrige månedsrapport.

I første kvartal 2021 ser IEA en global oljeetterspørsel på 93,95 millioner fat pr. dag, som er oppjustert med 0,29 millioner fat pr. dag.

I andre kvartal 2021 ser IEA en global etterspørsel på 94,96 millioner fat pr. dag, som er oppjustert med 0,03 millioner fat pr. dag.

I tredje kvartal 2021 ser IEA en etterspørsel på 97,76 millioner fat pr. dag, som er tatt ned 0,17 millioner fat pr. dag.

I fjerde kvartal 2021 ser de en global etterspørsel på 99,20 millioner fat pr. dag, som er oppjustert 0,04 millioner fat pr. dag fra forrige rapport.

Call on OPEC

IEA ser «call on OPEC» pluss lagerendringer i 2021 på 27,3 millioner fat pr. dag, som er oppjustert med 0,2 millioner fat pr. dag fra anslaget i rapporten forrige måned, ifølge TDN Direkt.

For andre kvartal 2021 er anslaget på 25,7 millioner fat pr. dag, som er uendret fra forrige rapport.

For tredje kvartal 2021 er anslaget 27,9 millioner fat pr. dag, som er nedjustert med 0,2 millioner fat pr. dag

For fjerde kvartal 2021 er 29,3 millioner fat pr. dag, som er oppjustert med 0,1 millioner fat pr. dag fra forrige rapport.

Fall i industrilagre

Februar-data for USA, Europa og Japan viser at de totale industrilagrene falt med 52,6 millioner fat, ledet av lavere bensin- og destilatlagre i USA.

OECD-lagrene falt for sjette måned på rad i januar med 14,2 millioner fat, som resulterte i globale oljelagre på 3.023 millioner fat, som er 63,2 millioner fat over snittet for perioden 2016-2020.

Produksjon utenfor OPEC

IEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor OPEC vil bli på 63,90 millioner fat pr. dag i 2021, sammenlignet med anslaget på 64,00 millioner fat pr. dag i forrige rapport.

USAs produksjon estimeres til 16,39 millioner fat pr. dag i 2021. I februar 2021 estimeres det at produksjonen i USA var 15,01 millioner fat pr. dag, fra 16,27 millioner fat pr. dag i januar 2021.

I februar er samlet produksjon fra land utenfor OPEC anslått til 61,62 millioner fat pr. dag, sammenlignet med 62,88 millioner fat pr. dag i januar 2021.

IEA estimerer at det globale tilbudet i februar var på 91,57 millioner fat pr. dag, fra 93,59 millioner fat pr. dag i januar 2021.

OPECs produksjon inkludert NGL anslås til 29,94 millioner fat pr. dag i februar, fra 30,71 millioner fat i januar 2021. Kartellets råoljeproduksjon estimeres å ha utgjort 24,75 millioner fat pr. dag i februar, sammenlignet med 25,51 millioner fat pr. dag i januar.