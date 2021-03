Ifølge tiltalen betalte de to oljeselskapene i 2011 nærmere 9,4 milliarder kroner i bestikkelser for å sikre seg rettighetene til et oljefelt utenfor kysten av Nigeria.

Nigerias tidligere president Goodluck Jonathan og tidligere oljeminister Dan Etete var angivelig blant dem som mottok bestikkelser.

Retten fant ikke dette bevist, og samtlige tiltalte er frifunnet for anklagene, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA og antikorrupsjonsgruppen Re: Common onsdag.