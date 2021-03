Oljeprisen stuper

Onsdag kveld ble det kjent at Federal Reserve, sentralbanken i USA, besluttet å holde styringsrenten uendret. Sentralbanken økte samtidig sin prognose for 2021-veksten kraftig, men indikerte likevel at renten vil holdes uendret til minst 2024. Feds medianestimat for BNP-veksten i 2021 er nå 6,5 prosent, opp fra 4,2 prosent i desember.

Torsdag stiger tiåringen 8,4 basispunkter til 1,73 prosent – det høyeste nivået på mer enn ett år.

Tregere vaksinering i Europa og økte smittetilfeller er med på å straffe oljeprisen. Mer smitte kan legge en demper på reising for sommerglade turister, noe som vil føre til mindre bruk av drivstoff.

«Oljeprisen faller for femte dag på rad etter økte bekymringer for at Europa ikke vil ha en vanlig sommer i år heller. Europa har økende tilfeller av smitte for tredje uke på rad og vanskeligheter med vaksiner», forklarer Edward Moya, senior markedsanalytiker ved OANDA ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 63,01 dollar pr. fat, ned 7,0 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 59,96 dollar, ned 7,2 prosent for dagen.

SISTE: Oljeprisen faller videre og kl. 20:35 koster et fat Brent-olje 62,30 dollar, etter en nedgang på 8,4 prosent. Lettoljen faller også 8,4 prosent til 59,19 dollar.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 65,22 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

En rekke land, inkludert Norge, har satt bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent etter at det er registrert flere tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen. Dette er til tross for at WHO fremdeles anbefaler bruk av vaksinen, samtidig som de går gjennom opplysningene om AstraZenecas vaksine og mulig kobling til tilfeller av blodpropp.