Fredag ettermiddag faller prisen på nordsjøolje (brent) med 0,2 prosent i løpet av dagen, til 62,76 dollar pr. fat.

Det kommer imidlertid i skyggen av det kraftige prisraset torsdag, der oljeprisene falt ned mer enn syv prosent, der nordsjøolje falt fra om lag 68 dollar fatet til så lavt som 61,6 dollar.

Nedgangen kan skyldes at det virker som at oljeetterspørselen ikke vil ta seg opp like raskt som tidligere ventet, men oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skriver i sin oljekommentar at nedgangen for det meste skyldes en gjenopptakelse av den iranske oljeeksporten.

«Kina importerte 478.000 fat pr. dag av iransk råolje i februar, og ligger an til å importere én million fat i mars ifølge Kepler, til tross for at amerikanske sanksjoner offisielt ikke er hevet enda,» skriver Schieldrop.

Myk tilnærming

Han trekker frem at USA tidligere i år stanset en oljetanker som ble antatt å frakte iransk råolje. Dette styrket troen på at Biden-administrasjonen ville opprettholde sanksjonene frem til atomavtalen kunne bli gjenopprettet.

«I det siste har det derimot blitt stadig mer tydelig at kinesiske raffinerier importerer betydelige mengder råolje fra Iran med så mye som én million fat i mars, uten et motsvar fra Biden. I hvert fall ikke som markedet kan se, men det kan være noen diplomatiske handlinger som ikke markedet får innsyn i.»

Han trekker videre frem at amerikanske myndigheter har fremmet en myk tilnærming til videre sanksjoner mot Iran, der USA gradvis fjerner sanksjoner og Iran gradvis nedtrapper atomprogrammet.

«Dette er mer eller mindre hva Iran har krevd. Ettersom det var USA som ensidig brøt atomavtalen (Trump) og sanksjonerte Iran selv om Iran hadde fulgt avtalen, er det bare rettferdig at USA løfter sanksjonene før avtalen blir inngått på ny,» skriver analytikeren.

Schieldrop skriver at SEB fremdeles venter at OPEC vil satse på lavere oljelagre.