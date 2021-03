Kraftig resultatfall for oljekjempe

Det statlige saudiarabiske oljeselskapet Saudi Aramco fikk et nettoresultat på 49 milliarder dollar i 2020, etter et fall på 44 prosent sammenlignet med 2019. Resultatet var imidlertid høyere enn analytikernes forventning på 48,1 milliarder dollar.

Resultatfallet skyldes lavere oljepris og volumer, samt svake marginer på raffinering og kjemikaler.

Saudi Aramco opplyser i årsrapporten at det fortsatt skal utbetale et årlig utbytte på 75 milliarder dollar for 2020. Nesten hele utbytte går til saudiarabiske myndigheter som eier 98 prosent av aksjene.

– I et av de mest utfordrende årene i nyere historie demonstrerte Aramco sitt unike verdiforslag gjennom sin betydelige økonomiske og operasjonelle smidighet, sier konsernsjef Amin H. Nasser.

Kutter investeringer

Oljekjempen kommuniserer at det venter å kutte capex (investeringer) det neste året til 35 milliarder, ned fra et tidligere intervall på 40-45 milliarder dollar.

– Ser vi fremover, er vår langsiktige strategi for å optimalisere olje- og gassporteføljen på riktig vei, og når makromiljøet forbedres, ser vi en økning i etterspørselen i Asia og positive signaler andre steder, sier Nasser.