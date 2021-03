– Vi er langt unna en fullstendig bedring i markedet

Oljeprisen synker mandag morgen og brent-oljen er ned 0,25 prosent til 64,35 dollar fatet. WTI-oljen synker 0,39 prosent til 61,20 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,74 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Henrik Sommerfelt, Head of Norway i CMC Markets, påpekte i en gjestekommentar på søndag at man i april 2020 kunne kjøpe et fat nordsjøolje til under 20 kroner, og at prisen siden den gang har steget mer enn 200 prosent. Han kaller det en «reality check» av oljemarkedet og det peker også Stephen Innes, global markedsanalytiker i Axi, på.

«I realiteten er vi langt unna en fullstendig bedring av etterspørselssiden i oljemarkedet, og det er rekordstore produksjonskutt som er den viktigste driveren i oljemarkedet», uttaler Innes til Reuters.

Til tross for stigende oljepris ble et av verdens største oljeselskaper, Saudi Aramco, kraftig påvirket av den lave oljeprisen i fjor og nettoresultatet falt med 44 prosent, til 49 milliarder dollar.

Resultatskrellen medfører at selskapet kutter in investeringene med 5-10 milliarder dollar, til 35 milliarder dollar.