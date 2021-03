MDG splittet om elektrifisering av oljefelt

Fylkeslaget har riktignok vært splittet internt i saken, men påpeker i sitt innspill at MDGs mål er full oljestans innen 2035.

«Det tar tid å bygge ut havvind, og det er urealistisk at det vil kunne elektrifisere mye av sektoren innen 2035», skriver fylkeslaget i sitt forslag. Ifølge Vestland MDG bør landsmøtet «si tydelig nei til elektrifisering som ødelegger norsk natur for å pynte på Norges klimaregnskap».

Oslo MDG mener for sin del at partiet bør «gå mot å bruke store summer på elektrifisering av olje- og gassfelt ettersom de uansett må legges ned for å nå klimamålene».

Usikkerhet om havvind

Ask Ibsen Lindal, som representerer MDG i Trondheim og også er partiets energipolitiske talsperson nasjonalt, mener MDG bør åpne for mer fleksibilitet i valg av løsning. Han frykter «dyre og dårlige» prosjekter hvis man binder seg til havvind.

Men kravet om elektrifisering må også ses i sammenheng med MDGs mål om å kutte klimautslippene på norsk territorium med 80 prosent innen 2030, understreker Lindal.

Ifølge ham er det vanskelig å lese stemningen i partiet, spesielt når så mye går digitalt.

– Men jeg blir overrasket hvis det blir gjennomslag for å fjerne punktet helt, for dette henger veldig tett sammen med klimamålene. Hvis man setter et mål om 80 prosents kutt innen 2030, som det ikke er noen motforslag mot, så må det henge sammen med tiltakene. Da er elektrifisering et «nødvendig onde», sier Lindal til NTB.

Forsvarer komitéforslaget

MDGs nestleder Arild Hermstad mener det er programkomiteens forslag som er det mest troverdige alternativet.

Bekymringen, forklarer han, er at en massiv satsing på elektrifisering vil føre til stort press på vindkraft og vannkraft, samtidig som oljeproduksjonen grønnvaskes og sokkelen spiser opp kraftproduksjon som ellers kunne gått til satsinger som batterifabrikker eller produksjon av grønt hydrogen.

Ifølge Hermstad er det likevel bred enighet i MDG om at et utslippskutt på 80 prosent innen 2030 er det overordnede.

– Og det må ligge til grunn for tiltakene vi har for å bli kvitt utslippene på sokkelen, sier han.

