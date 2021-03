Equinor sies å ha gjort oljefunn

Equinor og partnerne Vår Energi, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy sies å ha gjort oljefunn i Blasto-prospektet i PL 090 I, som ligger i nærheten av Røver Nord-funnet, skriver TDN Direkt mandag og viser til en artikkel fra Upstream.

En kilde med kunnskap om brønnresultatene på Blasto sier til avisen at oljefunnet er svært oppmuntrende, men understreker at vurderingene ennå ikke er ferdigstilt. En annen kilde sier at funnet kan være på størrelse med Røver Nord.

Equinor meldte i februar i år om Røver Nord-funnet, og skrev at dette føyer seg inn i rekken av funn i Troll/Fram-området de siste årene. Det startet med Echino som gav flere svar høsten 2019 og fortsatte med Swisher sommeren 2020, skriver TDN.