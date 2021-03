– Dette er svært lønnsomme fat for Equinor

Equinor og partnerne Vår Energi, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy har gjort det største funnet på norsk sokkel så langt i år. Selskapets foreløpige beregninger estimerer funnet til mellom 75 millioner og 120 millioner fat olje. Dette var i det øvre sjiktet av hva Equinor hadde forventet på forhånd.

Funnet ble gjort i nærheten av oljefeltene Fram og Troll i Nordsjøen. Equinor har hatt stor suksess med letingen i området. De siste 18 månedene har det i alt blitt gjort fire funn som er estimert å inneholde totalt mellom 170 millioner og 327 millioner fat oljeekvivalenter.

Vil bygges ut

Planen er at funnene enten skal knyttes opp mot Troll- eller Fram-feltene. Letedirektør Nick Ashton i Equinor sier til Finansavisen at dagens funn vil utgjøre svært lønnsomme fat for Equinor. Det er ennå usikkert hvilke felter funnene vil knyttes til, men at de skal bygges ut er sikkert.

– Vi må se på hva som gir den beste verdien samlet. Det er flere veier vi kan gå, men de vil enten knyttes til Troll eller Fram, sier letedirektør Nick Ashton til Finansavisen.

Fremover skal det bores ytterligere to brønner i nærheten. Den neste, som har fått navnet Apodida, vil bli boret i sommer.

– Vi har litt lavere forventninger til den brønnen enn vi hadde til dagens funn, men «you never know», sier Ashton.

Nye resultater neste uke

Equinor borer i disse dager to brønner. Den ene ligger i Norskehavet, mens den andre er i Nordsjøen.

– Det er spennende. Neste uke venter vi noen resultater fra dem. Vi har også tre brønner til i Barentshavet i år som er kjempespennende, sier Ashton.

Hvor lenge tror du dagens funn vil omtales som årets største funn?

– Om du ser på tallene så er det ganske stort, men vi får håpe det kommer noe større, sier Ashton.