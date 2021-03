Moody's nedgraderer oljekjempe

Moody's nedgraderer den britiske olje- og gasskjempen BP fra A1 til A2. Samtidig senker meglerhuset også rangeringen på BPs amerikanske datterselskapet BP Corporation North America fra A2 til A3. Det kommer frem i en oppdatering fra ratingbyrået.

Stabile utsikter

Utsiktene for BP mener Moody's er stabile.

– Nedgradering av BPs rating til A2 gjenspeiler vår forventning om at BP vil slite med å oppfylle våre kvantitative krav til den forrige A1-rangeringen under midtsyklusforhold, skriver Moody's senioranalytiker Sven Reinke i analysen.

Likevel sier Moody's at de tror BPs økonomiske profil vil komme seg fra nedgangen i 2020 de neste 12 til 18 måneder, støttet av forbedrede markedsforhold og tiltak fra BP for å beskytte kontantstrømmen og balanse. Derfor mener de at BP har en solid plass innenfor A2-rangeringen.

Hva som kan endres

BP vil neppe bli oppgradert med det første. Men imidlertid kan det ble press mot en oppgradering dersom britene gjør fremskritt mot en vellykket etablering av en storskala og lønnsom lavutslippsvirksomhet, samtidig som de også forbedrer kontantstrømgenereringen.

En forverring av oljegigantens økonomiske profil, som en følge av blant annet lavere oljepris og ingen reduksjon i gjeldsnivået, kan derimot føre til et press mot BPs utsikter og A2-ratingen. Ifølge Moody's kan også rangeringen også få et negativt press på seg dersom BPs ESG-investeringer det neste tiåret ikke resulterer i merkbar fortjeneste og bedrer kontantstrømmen.