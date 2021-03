Oljeprisene henter seg inn igjen onsdag etter gårsdagens kraftige fall.

Frontkontrakten for Brent-olje stiger 2,4 prosent til 62,23 dollar fatet, mens den for WTI-oljen klatrer 2,4 prosent til 59,15 dollar fatet.

«Det ligger en følelse der av at gårsdagens fall var overdrevet, men stadige bekymringer over coronasituasjonen i Europa kan legge press på oljeprisene, med WTI under 60 dollar. Etter noe konsolidering rundt disse nivåene er det ikke utelukket med enda et knepp ned, særlig hvis reiserestriksjonene fortsetter godt inn i sommermånedene», skriver Oanda-analytiker Sophie Griffiths i en oppdatering onsdag.

En «reddende engel»?

En «reddende engel» for oljeprisen kan ifølge analytikeren være at den siste tidens svakhet gir støtte til en mer forsiktig tilnærming fra OPEC+ på møtet som finner sted 1. april, altså torsdag i neste uke.

«Denne svakheten øker sannsynligheten for at produksjonskuttene rulles videre», fortsetter Griffiths.

TROR OPEC+ GJØR JOBBEN: DNBs senior oljeanalytiker Helge André Martinsen tror OPEC+ vil sørge for fart i oljeprisene fremover. Foto: DNB

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets mener sannsynligheten har økt betydelig, også for at Saudi-Arabia fortsetter med sitt frivillige kutt på én million fat pr. dag.

«Vi forventer altså at OPEC+ fortsetter med sitt stramme grep på oljemarkedet ved å ta ned oljelagrene ytterligere, og igjen forbedre sentimentet i markedet med økte priser i månedene som kommer», skriver han i dagens oppdatering.

Suezkanalen blokkert

Oljemarkedet følger onsdag også med på det 400 meter lange containerskipet Ever Given, som blokkerer Suezkanalen. Egypt har gjenåpnet kanalens eldre passasjer for å ta av trafikken, men køene av skip er uansett lange.

«Dette kan få europeiske og amerikanske kjøpere til å ta en ny titt på fat fra Atlanterhavet. Men skipet vil trolig sitte fast i bare et par dager», fortsetter Martinsen.