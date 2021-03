Oljeprisen stiger kraftig

Dagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,9 millioner fat til 502,7 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 0,3 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 0,2 millioner fat mens destillatlagrene økte med 3,8 millioner fat.

Det var ventet at bensinlagrene skulle øke med 1,2 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 0,1 millioner fat.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 64,35 dollar pr. fat, opp 6,5 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 61,03 dollar, opp 5,8 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 63,50 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

I en undersøkelse gjort av Federal Reserve Bank of Dallas, er flere direktører bekymret nå som Biden har blitt president. De peker blant annet på økte reguleringer i delstaten New Mexico – en demokratisk-lenende stat med mye føderalt land og en stor del av oljefeltet Permian Basin.

«Jeg tror målet er å effektivt legge ned bransjen vår, og de vil forfølge det med mye energi», sa en direktør ifølge Reuters.