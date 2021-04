Et fat brentolje koster i skrivende stund 63,26 dollar pr. fat, ned 1,4 prosent. WTI-oljen faller 1,6 prosent til 59,89 dollar pr. fat.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,50 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Oljeprisene har falt tungt de siste dagene etter frykt knyttet til nye nedstengninger i Europa. Gårsdagen bød på en liten opptur etter en trafikkork i Suezkanalen da et 400 meter langt containerskip satte seg fast på tvers.

Det gjorde at 10 tankskip med til sammen 13 millioner fat olje ble holdt igjen og gjorde at etterspørselen økte markant på kort sikt. Det sendte prisene opp, men stigningen ble raskt trimmet etter vaksineforsinkelser og nedstengninger tynget.

– Suez-proppen visker ikke ut etterspørselsutfordringene, sier Vivek Dhar, råvareanalytiker i Commonwealth Bank, til CNBC.

Det er ventet at OPEC og de allierte vil fortsette produksjonskuttene over til mai etter etterspørselsfallet på møtet 1. april, ifølge fire kilder til Reuters.



Arbeidet fortsetter

«Ever Given», skipet som har gått på grunn, ligger ifølge sporingsdata i samme posisjon og blokkerer transport i begge retninger, ifølge Reuters.

Marinetjenesten GAC sa i et notat over natten at forsøket på å frigjøre fartøyet ved hjelp av slepebåter fortsatte, men at vindforholdene og fartøyets store størrelse hindret operasjonen, ifølge Reuters. «Ever Given» er 400 meter langt med en vekt på 200.000 tonn.

Skipseksperter sier at hvis det ikke er sannsynlig at blokkeringen vil bli ryddet i løpet av de neste 24-28 timene, kan noen rederier bli tvunget til å omdirigere fartøy rundt den sørlige spissen av Afrika, skriver Reuters, noe som forlenger reisen med rundt en uke.

Den beste sjansen for å få løsnet skipet kan være først søndag eller mandag, ifølge en ekspert Bloomberg har snakket med, da høyvannet skal være på sitt høyeste nivå.

Onsdag var det 185 fartøy som ventet på å gå igjennom kanalen, ifølge data fra Bloomberg.