Aker BP-sjefen med saftig lønn

Lavere olje- og gasspriser førte til inntekt- og resultatfall i Aker BP i fjor sammenlignet med året før. Konsernsjef Karl Johnny Hersvik hadde likevel et meget godt år lønnsmessig.

– Lønnen til Karl Johnny er et forhold mellom han og styret, men det er ingen tvil om at Karl Johnny er en vesentlig drivkraft i utviklingen av Aker BP, sier pressetalsmann Ole Johan Faret til Finansavisen.

16 millioner

Hersvik fikk utbetalt en samlet godtgjørelse på 16 millioner kroner i 2020. Av den samlede utbetalingen utgjorde bonusen snaut 5 millioner kroner, mens grunnlønnen utgjorde 7 millioner kroner. Til sammenligning fikk Hersvik utbetalt rett i underkant av 12 millioner kroner i 2019, ifølge Aker BPs seneste årsrapport.

Nummer to på lønningslista i Aker BP-ledelsen var spesialrådgiver Øyvind Bratsberg. Han dro inn oppunder 5,5 millioner kroner i 2020. Finansdirektør David Tønne hadde en samlet utbetaling på 4,6 millioner kroner i perioden.

Aker BP gjorde flere kostnadsbesparelser i 2020. For konsernet som helhet var lønnsutgiftene 266 millioner dollar i 2020, ned rundt 27 millioner dollar fra året før. Dette til tross for at antallet heltidsansatte holdt seg stabilt.

– Hovedforklaringen på nedgangen i de totale lønnsutbetalingene er styrket dollarkurs fra 2019 til 2020. Dette gir utslag når lønnsutbetalingene er i norske kroner, sier Faret.

Tøft år

«Sett tilbake, så leverte Aker BP et sterkt 2020, til tross for de ekstreme markedsforholdene i et år med stor usikkerhet, raske endringer og utfordringer», sier Hersvik i en kommentar i forbindelse med årsrapporten.

Selskapet gjorde flere nedskrivninger i fjor, noe som bidro til høyere driftskostnader. Nettoresultatet endte på 45 millioner dollar i perioden, sammenlignet med 141 millioner dollar året før.

I år har oljeprisen stabilisert seg på et høyere nivå. Aker BP har nytt godt av høyere oljepris, noe som har blitt gjenspeilet i aksjekursen. Aker BP-aksjen har falt noe tilbake denne uken, men er fortsatt opp over 11 prosent hittil i år.