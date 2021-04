ABG nedgraderer DNO

DNO blir nedgradert til hold av ABG Sundal Collier, samtidig som at kursmålet blir senket med 5 prosent – til 9,5 kroner pr. aksje. Det kommer frem i en analyse fra meglerhuset torsdag, skriver TDN Direkt.

I den samme analysen fremgår det også at ABG tar opp dekningen av Okea, og starter med å gi det oljeselskapet en kjøpsanbefaling med et kursmål på 17 kroner pr. aksje.

Ifølge TDN Direkt kommer nedgraderingen på DNO som et resultat av selskapets kursutvikling i den senere tiden. Mens for Okea mener meglerhuset at den gjeldene prisingen reflekterer en diskontert oljepris på 52 dollar pr fat.