Oljeprisen stiger nesten 5 prosent

Fredag kveld stiger oljeprisen markant. Et fat Brent-olje omsettes for 64,62 dollar, opp 4,61 prosent, mens WTI-oljen er opp 4,57 prosent til 60,99 dollar.

Oppgangen kommer i etterkant av meldinger om at det ser ut til at det strandede containerskipet som blokkerer hele Suez-kanalen kan blokkere kanalen i flere uker. Suez-kanalen er en av verdens viktigste handelsveier for blant annet olje, gass, korn og annen handel mellom Asia og Europa.

– I dag stiger markedet igjen siden tradere bestemte seg for at Suez-blokaden faktisk blir mer betydningsfullt for forsyningsleveranser enn de tidligere konkluderte med, sier Paola Rodriguez Masiu i Rystad Energy, ifølge Reuters.