Oljeprisen henter seg inn

Oljeprisen falt i morgentimene etter at det ble meldt at containerskipet som har satt fast i Suezkanalen har blitt delvis løsnet, og skal være i ferd med å rettes opp for videre seilas.

Mandag ettermiddag henter imidlertid prisen seg inn, der brent spot omsettes for 64,77 dollar – en oppgang på 0,6 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen stiger også, der oljen omsettes for 61,0 dollar fatet.

Analytiker Bjarne Schieldrop i SEB skriver i sin oljekommentar mandag at fokuset nå blir rettet mot Opec+ sitt møte senere i uken, der det skal diskuteres videre produksjonskutt for gruppen.

Det er ventet at Russland og Kazakhstan vil øke produksjonen enda et hakk, og det er ifølge Schieldrop sannsynlig at kartellet vil gå med på det.

«Forventningene er at gruppen vil holde produksjonen stabil også i mai som følge av den nåværende svakheten i det fysiske oljemarkedet,» skriver Schieldrop.

Han skriver videre at meglerhuset heller ikke vil utelukke at gruppen vil innføre kutt for å gjøre opp for Irans eksport.

Gruppen skal møtes torsdag 1. april.

«Ukens OPEC+ møte blir nok en påminnelse om at prisene vi har i dag er kun på grunn av tidligere og pågående produksjonskutt fra gruppen. Hadde det ikke vært for kutt fra OPEC+ ville oljeprisen ligget på ikke mer enn 30 dollar fatet,» skriver Schieldrop.

Brann

På søndag ble det meldt at et oljeraffineri i Indonesia ble skadet i en enorm brann, der fem personer skal ha blitt skadet. BBC skriver mandag at brannen fortsatt ulmer mandag morgen. Raffineriet har en kapasitet på 125.000 fat pr. dag.