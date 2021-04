Oljekjempe vil knytte lederlønninger opp mot klima

Den nederlandske oljekjempen Royal Dutch Shell foreslår å knytte konserndirektørenes lønn nærmere konsernets klimaprestasjoner, samtidig som de vil svekke koblingen mellom bonuser og produksjonsvolum for flytende naturgass (LNG).

Shell har satt som mål å bli utslippsfrie innen 2050, og energikjempen har allerede annonsert at de skal investere 6 milliarder dollar hvert år i grønn energi.

Vektingen av Shells energiovergang vil bli doblet til 20 prosent i direktørenes langsiktige insentivplan. Da vil i så fall energiovergangen bli sidestilt med blant annet generering av fri kontantstrøm når det gjelder lederlønninger i Shell-aksjer, skriver Reuters. Dette forutsetter uansett at aksjonærene stemmer for planen i et møtet 18. mai.

Ifølge Shell toppet utslippene seg i 2018 på rundt 1,7 milliarder tonn, Dette inkluderer utslipp fra olje- og gassprodukter som Shell ikke produserte selv, mens solgte videre til sine kunder.