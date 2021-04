Oljeprisen faller tirsdag, mens trafikken i Suezkanalen igjen er i gang og oppmerksomheten er rettet mot denne ukens møte i OPEC+.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 63,81 dollar fatet, ned 1,80 prosent. WTI-oljen handles til 60,28 dollar pr. fat, ned 2,08 prosent.

De siste dagene har det meste i råvaremarkedet handlet om stansen i Suezkanalen, etter et containerskip satt seg fast. I går ble skipet dratt av grunn, og trafikken er nå i gang.

Nå rettes blikket mot torsdagens OPEC-møte, der det ventes at Saudi-Arabia vil akseptere forlengede produksjonskutt til og med juni. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Produksjonskuttet som ble innført for å stabilisere oljemarkedet under coronakrisen, har vært helt sentralt for å holde oljeprisene oppe. Oljeanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, er blant dem som peker på viktigheten av produksjonskuttet, og hevdet tidligere denne uken at oljeprisen ville ligget på 30 dollar fatet uten kuttene.

Reuters peker imidlertid på at en av utfordringene ved tilbudskuttene er eksporten fra Iran til Kina, som foregår under radaren ifølge nyhetsbyrået, og på tross av sanksjoner fra USA og FN mot Iran.