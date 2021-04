Oljeprisen faller dagen før viktig oppdatering

Dagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 0,88 millioner fat i forrige uke. I forkant var det ventet en økning på i 107.000 fat.

Bensinlagrene falt på sin side med 1,7 millioner fat, mot en ventet økning på 0,73 millioner fat.

Destilatlagrene derimot økte med 2, 5 millioner fat mot en ventet økning på 171.000 fat.

Torsdag møtes OPEC+ for å diskutere kutt i produksjonen og hvilket nivå det skal være på fremover. I forkant av møtet forventer OPEC+ en nedgang i oljeetterspørselen på 300.000 fat pr. dag, ifølge Reuters.

«Oljemarkedet spiller fortsatt et spill i dag og gjetter hva OPEC + vil legge frem på morgendagens møte. Brent-prisene på 64 dollar pr. fat signaliserer at tradere forventer en forsiktig tilnærming fra OPEC+», forklarer analytiker i Rystad Energy ifølge nyhetsbyrået.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 63,08 dollar pr. fat, ned 1,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 59,19 dollar, ned 2,3 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 63,50 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.