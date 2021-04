Oljeprisen faller etter OPEC-beslutning

Mandag faller Brent-oljen 1,4 prosent til 63,72 dollar per fat, mens WTI-oljen faller 1,3 prosent til 60,38 dollar per fat.

Nedgangen kommer etter at medlemmene i oljekartellet Opec+ torsdag ble enige om å gradvis øke oljeproduksjonen i mai, juni og juli. Fredag var markedet stengt, i forbindelse med påsken.

Den nye avtalen innebærer at oljeproduksjonen økes med én million fat per dag gradvis i perioden mai til juli. Produksjonen vil økes med 350.000 fat per dag i mai og juni, og 400.000 fat per dag i juli. Samtidig vil Saudi-Arabia avslutte sine frivillige kutt på én million fat per dag.

Goldman Sachs-analytikere forventer at oljeetterspørselen henter seg inn i sommer, og tror det vil kreve ytterligere 2 millioner fat per dag fra juli til oktober. Det skriver Reuters.

Hittil i år er Brent-oljen opp 23,3 prosent, mens WTI-oljen har steget 26,4 prosent.