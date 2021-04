Oljeprisen gjør et aldri så lite comeback tirsdag, etter at OPEC+ i går annonserte at de ønsket å øke produksjonen fremover mot sommeren, hvilket sendte prisene nedover.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 62,86 dollar fatet, opp 1,14 prosent. WTI-oljen handles til 59,41 dollar pr. fat, opp 1,30 prosent.

Den positive stemningen i oljemarkedet kommer blant annet av tall fra USA som viste at aktiviteten i tjenestesektoren var rekordhøy. Også i Kina var det grunn til optimisme da tall viste at tjenestesektoren hadde den sterkeste omsetningsveksten på tre måneder.

Dette i tillegg til at England ligger an til å følge den opprinnelige planen for gjenåpningen av landet, er med på å styrke optimismen i markedet.

Reuters peker på at markedet nå retter blikket mot samtalene mellom USA og Iran for å gjenoppta atomavtalen fra 2015. Dette kan føre til at de amerikanske myndighetene fjerner sanksjonene mot Irans energisektor.

Goldman Sachs peker imidlertid på at bedring i Iransk oljeeksport ikke vil være noe sjokk for markedet, og at en full potensiell bedring ikke vil inntreffe før godt ut i 2022.