– Supersyklusen i olje er død

Oljeprisen, uttrykt ved frontkontrakten for levering av Brent-olje, har den siste måneden holdt seg innenfor intervallet 60,79 dollar (23. mars) og 69,63 dollar fatet (11. mars).

Sjefstrateg Stephen Innes i Axi skriver i en oppdatering torsdag at en skummel ro er i ferd med å senke seg over oljemarkedet.

– Supersyklusen er død

«Forventningen er helt klart fortsatt at etterspørselen vil akselerere gjennom dette året. Men supersyklusen er død, gitt en bred enighet om at OPEC+ frigjør produksjon for å møte denne etterspørselen. Det logiske utfallet blir oljepriser på 60-tallet og lavt 70-tall – der 60 dollar er kjøp og 70 dollar selg», heter det.

Innes mener investorene fokuserer for mye på at amerikanske bensinlagre bygger seg opp.

«Bensinlagrene demmer seg opp foran sommerens kjøresesong, og skal ikke tolkes som noe uhyggelig», skriver han videre.

Attraktivt for de passive?

Ifølge sjefstrategen er det nå «på moten» å satse på en raskere vaksineutrulling i Europa.

«Dette bør også vise seg i oljemarkedene, så snart vi bedre kan tallfeste det økte tilbudet som kommer tilbake. I mellomtiden vil det se dårlig ut når et økt tilbud faller sammen med bygging av lagre, det være seg for råolje eller produkter», skriver Innes.

«Men siden det faktiske markedet har holdt seg nokså uendret de siste par dagene, bør roen og den påfølgende lavere volatiliteten trekke flere passive oljeinvestorer tilbake til markedet», fortsetter han.

Frontkontrakten for Brent-oljen står torsdag ettermiddag i 62,85 dollar fatet, ned 0,5 prosent i dagens handel. WTI-oljen er ned 0,7 prosent til 59,37 dollar fatet.