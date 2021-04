Interoil varslet 6. april en emisjon på 37 millioner kroner, og opplyser i en børsmelding mandag om at to av selskapets største aksjonærer har tegnet seg for aksjer for i alt tre millioner kroner.

Med dette tar Genipabu Investments og Integra Oil and Gas 8 prosent av emisjonen.

Samtidig har Interoil forlenget tegningsperioden med én uke frem til 20. april klokken 16.30.

Interoil trekker svakt ned i dagens tidlige handel.