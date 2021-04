Venter på 850 millioner kroner etter Melkøya-brann

Equinor har planer om å bokføre nær 100 millioner dollar – omkring 850 millioner kroner – som annen inntekt fra forsikringsoppgjøret etter brannen på Melkøya. Det kommer frem i invitasjonen som Equinor sendte ut til analytikerne mandag for å få dem til å bidra med estimater til konsensus for første kvartal, skriver TDN Direkt.

HEVES: Meglerhuset Jefferies oppjusterer mandag kursmålet til Equinor og konsernsjef Anders Opedal. Foto: Eivind Yggeseth

Der kommer det også frem at det ikke har vært noen produksjon på Snøhvit, men at gassproduksjonen på Troll og Oseberg har vært høy. Den norske oljekjempen har også sett liten mulighet til å bruke fleksibilitet i gassproduksjonen samt å flytte gassvolumer ut i tid i første kvartal.

Equinor forventer et økt nivå for avskrivinger i underliggende valutaer pr. fat i 2021 mot 2020.

Meglerhus hever kursmålet

Ifølge TDN Direkt var den estimerte realiserte væskeprisen for segmentet E&P Norway på 56-58 dollar pr. fat i første kvartal for Equinor. For E&P International var den realiserte væskeprisen på 56,5 og 58,5 dollar pr. fat, mens den estimerte realiserte væskeprisen for E&P USA kom på 49,4-51,4 dollar pr. fat.

Mandag høynet også det amerikanske meglerhuset Jefferies kursmålet til Equinor med 5 prosent, fra 190 kroner til 200 kroner pr. aksje.