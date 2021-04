Saudi Aramco skal ha blitt angrepet av droner

Saudi Aramco, Saudi Arabias statseide oljegigant, skal ifølge Reuters og Bloomberg ha blitt angrepet av droner og missiler fra Houthi-opprørere i Jemen.

Det er opprørerne selv som melder om hendelsen, som hevder at 17 droner væpnet med eksplosiver samt to ballistiske missiler skal ha angrepet mål i Saudi Arabia, der Saudi Aramcos raffinerier i Jubail og Jeddah skal være blant målene.

Saudi Aramco har ikke bekreftet hendelsene.

Houthiene uttalte også at de skal ha angrepet militære steder nær de sørvestlige byene Jazan og Khamis Mushait. Den saudiske statskanalen Ekhbariya TV sa at militæret fanget opp flere væpnede droner og minst ett ballistisk rakett skutt mot Jazan-området.

Oljeprisen på brent spot har steget om lag 1,7 prosent etter meldingen, om omsettes for 63,60 dollar fatet.

Angrepet blir meldt i etterkant av at Saudi Aramco tidligere på dagen meldte at det har inngått en avtale med et konsortium ledet av EIG Global Energy Partners for leie-og-tilbakeleie av selskapets råoljerørledningsnettverk. Avtalen har en verdi på 12,4 milliarder dollar, tilsvarende rundt 105,5 milliarder norske kroner.