Har trappet opp oljeproduksjonen og nye boringer

Oljeselskapet DNO er operatør på Tawke-lisensen i Kurdistan-regionen i Irak og har økt produksjonen på lisensen i 2021. Hittil i april har det hatt en bruttoproduksjon på 115.500 fat pr. dag, ifølge en børsmelding.

Selskapet opplyser også om at det har mottatt en nettobetaling på 54 millioner dollar, rundt 459 millioner kroner, fra de kurdiske regionale myndighetene (KRG).

Av de 54 millionene står 32,5 millioner for råoljeleveranser fra Tawke-lisensen til eksportmarkedet i februar. 4,6 millioner dollar av det resterende beløpet er en betaling tilsvarende tre prosent av brutto lisensomsetning for Tawke for februar 2021, i henhold til en avtale fra august 2017. 14,2 millioner dollar er knyttet til ulike fordringer til Tawke-lisensen fra 2019 og 2020. Totalt beløper de utestående fordringene seg til 238,6 millioner dollar.

«Med gjenopptakelse av betalinger har partnerne trappet opp boringer av nye brønner på Peshkabir og arbeidet på eksisterende brønner på Tawke i 2021, som har økt brutto lisensproduksjon fra en snitt på 110.300 fat olje pr dag i 2020 til 110.900 fat pr dag i januar, 112.000 fat pr dag i februar, 113.100 fat pr dag i mars og 115.500 fat pr dag hittil i april». ifølge meldingen.

DNO er operatør på Tawke-lisensen og eier 75 prosent, mens Genel eier resten.