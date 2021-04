Til tross for nedslående vaksinenyheter fra Johnson & Johnson, stiger oljeprisen mandag. Stadig sterke tall for den kinesiske økonomien er med på å styrke utviklingen.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 63,59 dollar fatet, opp 0,49 prosent. WTI-oljen handles til 60,05 dollar pr. fat, opp 0,59 prosent.

Kinesisk eksport styrket seg gjennom mars, i tillegg til at importveksten var den sterkeste på 4 år. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Råoljeimport var en av de viktige driverne for veksten.

Også OPEC sin månedlige rapport er med på å styrke forventningene til oljeprisen. I rapporten hevet OPEC anslagene sine for etterspørselsveksten av olje for 2021 med 70.000 fat pr. dag, opp 6 prosent fra tidligere estimater.

Det er imidlertid legemiddelselskapet Johnson & Johnson som preger overskriftene tirsdag. Selskapet opplyste i dag om at leveransene til Europa vil bli utsatt, som følge av tilfeller av blodpropp etter vaksinering. Dette etter at amerikanske helsemyndigheter anbefalte å midlertidig stanse vaksineringen, etter at seks kvinner under 50 år fikk blodpropp etter vaksinering.

Johnson & Johnson-aksjen faller for øvrig 2,1 prosent på New York-børsen.