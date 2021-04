Oljeprisen skyter fart

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 5,9 millioner fat til 492,4 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,9 millioner fat. Det indikerer at etterspørselen etter olje er på vei opp.

Bensinlagrene økte med 0,3 millioner fat mens destillatlagrene falt med 2,1 millioner fat. Det var ventet at bensinlagrene skulle øke med 0,8 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 1,0 millioner fat.

«Alt i alt var det en veldig støttende rapport. Det ser virkelig ut som at vi kommer tilbake til noe mer solide etterspørselstall, og det burde holde oss i gang», sa senioranalytiker Phil Flynn, ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 66,56 dollar pr. fat, opp 4,1 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 63,16 dollar, opp 5,0 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 65,10 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.