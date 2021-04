Storbank tror på 80 dollar pr. fat

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 66,80 dollar pr. fat, opp 0,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 63,32 dollar, opp 0,3 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 66,70 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

Storbanken Goldman Sachs tror på enda høyere oljepris og peker på tilbudsdisiplin og gjeninnhenting i økonomien. Banken tror på en oljepris på 80 dollar pr. fat gitt bedre etterspørsel, ifølge Reuters.

Onsdag kom IEA med ny rapport og ser nå en global oljeetterspørsel på 96,69 millioner fat pr. dag i 2021, noe som er oppjustert med 21.000 fat pr. dag pr dag fra forrige månedsrapport.

I 2. kvartal 2021 ser IEA en global etterspørsel på 95,14 millioner fat pr. dag, som er oppjustert med 0,18 millioner fat pr. dag.