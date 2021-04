Slakter byggingen av Equinors nye produksjonsskip

En intern granskingsgruppe fra Equinor har undersøkt kvalitetsavviket på sveising og inspeksjon på Johan Castberg produksjonsskip som er under bygging ved Sembcorp Marine i Singapore.

Gruppen oppdaget at et omfattende arbeid må gjøres for å kvalitetssikre og kryssjekke sveiser og reparere sveisefeil, for å sikre at skipet tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet og integritet før det forlater verftet.



Det kommer frem i en pressemelding fra den norske oljekjempen mandag.

– Sikkerheten høyeste prioritet

DOBBELTSJEKKER: Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor. Foto: Equinor

– Sikkerhet er Equinors høyeste prioritet. Vi gjennomfører nå omfattende kryssjekk og reparasjon av sveiser for å sikre at Johan Castberg produksjonsskip tilfredsstiller krav til sikkerhet og integritet. Når Johan Castberg settes i produksjon skal alle være trygge på at skipet er sikkert, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Verftet er ansvarlig for å utbedre kvalitetsfeil og kostnader relatert til utbedring av sveisefeil dekkes ifølge kontrakten av Sembcorp Marine. Kryssjekk og utbedringsarbeid er nær ferdigstilt og følges tett av Equinor.

Det er gjort en revurdering av alle struktursveiser, og det utføres en omfattende kryssjekk med NDT (Non Destructive Testing) som for eksempel ultralyd.

– Equinor burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere, men skroget ligger fortsatt i dokk, og dermed kan vi kan reparere feil før det blir sjøsatt, sier Tungesvik.

Etter planen skal skroget til Johan Castberg produksjonsskip fraktes til Stord ombord på tungløftefartøyet «Boka Vanguard» mot slutten av 2021, men pandemien skaper fortsatt usikkerhet rundt tidsplaner.