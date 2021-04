Equinor skal legge frem omstillingsplan

Equinor skriver i en pressemelding mandag at de fra neste års generalforsamling vil starte å legge frem sin plan for energiomstilling hvert tredje år til rådgivende votering for aksjonærene. Samtidig sier den norske oljekjempen at de vil rapportere på måloppnåelse årlig.

– Bærekraft har vært integrert i Equinors strategi og forretningsmodell i flere tiår, men med en plan for vår energiomstilling inviterer vi aksjonærene til å få en enda bedre oversikt over hva vi gjør og hvordan vi leverer på ambisjonene, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Equinor, som allerede har kunngjort at de vil være klimanøytrale innen 2050, sier de er blant de første i industrien som introduserer en plan for en slik omstilling.

Skal dele mer data

– Lønnsom vekst innenfor fornybar energi, utvikling av lavkarbonløsninger og optimalisering av en olje- og gassportefølje med lave utslipp, er hovedkomponentene i vår omstillingsstrategi, sier konsernsjef Anders Opedal.

I tillegg legger Equinor frem en ny tilnærming til hvordan selskapet jobber for å ivareta biologisk mangfold. Oljekjempen skal etablere frivillige ekskluderingssoner for egne operasjoner og aktiviteter. For nye Equinor-opererte utbyggingsprosjekter lokalisert i verneområder, eller områder med høyt biologisk mangfold, vil selskapet utvikle en netto positiv tilnærming. Selskapet forplikter seg også til å dele mer data og informasjon om biologisk mangfold som kan brukes til forskning.

Equinor vil annonsere hvordan selskapet jobber for å nå ambisjonen om klimanøytralitet på kort- og mellomlang sikt på kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021.