JAKTER OLJE OG GASS: «Deepsea Stavanger», her med Solstad Offshores to AHTS-er «Normand Prosper» og «Normand Drott», har truffet blink to ganger utenfor den sørlige kysten av Sør-Afrika. Nå skal en annen rigg bore en letebrønn på Sør-Afrikas vestkyst. Foto: Solstad Offshore