Zenith Energy har fått akseptert et bindende tilbud på et selskap som eier 100 prosent av to produksjons- og utviklingslisenser i Tunisia, går det frem av en børsmelding.

Tilbudet er en blanding av kontanter og gjeldsopptak for en totalsum på rundt 200.000 dollar.

– Vi venter om kort tid å komme opp i en daglig produksjon på 1.000 fat olje som følge av våre nylig annonserte oppkjøp, sier toppsjef Andrea Cattaneo i en kommentar.