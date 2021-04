Meglerhuset SEB høyner kursmålet på Odfjell Drilling til 28 kroner pr. aksje, fra tidligere 25 kroner, og gjentar kjøp.

Det fremgår av en oppdatering tirsdag, ifølge TDN Dirkekt.

Det økte kursmålet reflekterer en høyere verdsettelse for harsh environment-rigger.

«Odfjell Drilling tilbyr en attraktiv yield på fri kontantstrøm på over 30 prosent for 2021 og 2022, støttet av en høy dekning i ordreboken», skriver meglerhuset i oppdateringen.