Brentoljen koster i skrivende stund 65 dollar pr. fat, ned 0,02 prosent, mens WTI-oljen faller 0,04 prosent til 61,04 dollar pr. fat.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 65,88 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Oljeprisen har nå falt tre dager på rad etter at de amerikanske råoljelagrene økte overraskende og det blir meldt om stadig økende smittetilfeller i India og Japan.

Lagrene i USA steg med 0,6 millioner fat i forrige uke til 493 millioner fat, ifølge EIA. Lagertallene fra API tirsdag kveld viste en oppgang i på 0,4 millioner fat forrige uke.

Hittil i uken er oljeprisen ned 3 prosent.

– Oljeprisen har vært under press denne uken etter stigende smittetall i India og Japan som igjen skaper usikkerhet rundt oljeetterspørsel i Asia, sier Toshitaka Tazawa, analytiker i Fujitomi, til CNBC.

– Markedssentimentet ble ytterligere senket etter EIAs ukentlige tall viste en økning i lagrene.

India har for første gang under pandemien registrert over 300.000 coronavirussmittetilfeller på et døgn, melder Reuters torsdag. Det ble registrert 314.835 tilfeller, som er det høyeste døgntallet registrert i verden etter at USA registrerte 297.430 tilfeller en dag i januar.

Japan vurderer nå å erklære nødssituasjon i storbyene Tokyo og Osaka, ifølge nyhetsorganisasjonen NHK.

OPEC+ møtes neste uke for det som omtales som et hovedsakelig teknisk møte der det ikke er ventet store endringer.