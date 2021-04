Nå anbefaler analytikerne i Nordea Markets kjøp

Nordea Markets oppgraderer ifølge en analyse Equinor til en kjøpsanbefaling fra en hold-anbefaling, skriver TDN Direkt.

Analytikerne setter et kursmål på 200 kroner.

Meglerhuset tror «overgangshistorien» er moden nok til at investorenes fokus skifter fra selskapets opprinnelige driftsområder, noe som ifølge analytikerne gir rom for at selskapet kan konkretisere verdiene i deres lavkarbonløsninger, skriver nyhetsbyrået.

«Fornybart vil debutere som et eget segment i førstekvartalsrapporten, som sammen med kapitalmarkedsdagen i juni vil gi mer klarhet rundt den redefinerte driften», heter det.

Neste fase

Torsdag meldte Equinor at Hywind Tampen-prosjektet går over i neste fase, og flytter fra Aker Solutions-verftet på Stord til dypvannsområdet ved Dommersnes, der støpningen av de 11 betongunderstellene skal fullføres.

Verftet har bygget de første 20 meterne, og ved Dommersnes skal støpningen fortsette til de når 107,5 meter. Dette er første glide-støpning av et betongunderstell til et offshoreprosjekt siden Troll A-plattformen ble levert i 1995.

«2021 er fabrikasjonsåret for dette pionerprosjektet. Mens understellene bygges på Stord og ved Dommersnes, blir stålankrene sveiset sammen på Aker Solutions-verftet i Verdal. Turbinene, bladene og turbintårnene vil bli produsert i Europa og sendt til Wergeland Base i Gulen», heter det fra oljegiganten.

Regelbrudd

Torsdag gikk det ifølge NTB også frem at granskingen av Melkøya-brannen utenfor Hammerfest har avdekket alvorlige regelbrudd. Petroleumstilsynet har gitt pålegg til Equinor.