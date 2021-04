Venter driftsresultat på 576 millioner dollar i første kvartal for Aker BP

Kjell Inge Røkkes Aker BP ventes å legge frem et driftsresultat på 576 millioner dollar for første kvartal 2021, ifølge gjennomsnittet av estimater innhentet av Infront for TDN Direkt blant inntil 15 analytikere.

TDN skriver videre at Ebitda estimeres til 892 millioner dollar i kvartalet, av en omsetning på 1.142 millioner dollar.

Ti analytikere har kjøpsanbefaling på Aker BP-aksjen, fire har hold-anbefaling, mens en har salgsanbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål på aksjen er 282 kroner, varierende mellom 210 og 340 kroner.

Deltagere: ABG Sundal Collier, Barclays Capital, Carnegie, Danske Bank Markets, DNB Markets, Fearnley Securities, Jefferies International, Morgan Stanley, Nordea Markets, RBC Capital Markets, Redburn Partners, SEB Equities, Societe Generale, Sparebank 1 Markets og UBS.