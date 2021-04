Har besluttet elektrifisering av Troll Vest

Equinor har sammen med Petoro, Shell, Total og ConocoPhillips besluttet elektrifisering av Troll Vest, og leverer plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren fredag, går det frem av en pressemelding.

Beslutningen omfatter delvis elektrifisering av Troll B-plattformen og full elektrifisering av Troll C i Nordsjøen.

– Elektrifisering er avgjørende for at vi skal lykkes med å redusere utslippene fra norsk sokkel, og vi har ambisiøse planer for dette. Partnerskapets beslutning om å elektrifisere Troll B og Troll C vil gi store utslippskutt, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Investeringene beløper seg til om lag 7,9 milliarder norske kroner. Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Næringslivets NOx-fond på totalt 520 millioner kroner.

Årlige utslippsreduksjoner vil utgjøre nærmere en halv million tonn CO2 pr. år som er over tre prosent av de totale utslipp fra olje- og gassutvinning og rundt én prosent av totale utslipp i Norge. NOx-utslippene fra feltet vil reduseres med om lag 1700 tonn per år.